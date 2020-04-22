В оперштабе назвали возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"46,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 6,5% – старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.", - говорится в сообщении.