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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T10:56
https://ria.ru/20200422/1570396124.html
В оперштабе назвали возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В оперштабе назвали возраст заразившихся коронавирусом в Москве

10:56 22.04.2020
5298
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Больше половины новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет, 4% - дети, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 2548 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 31 981 случай коронавируса.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"46,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 9% - от 66 до 79 лет, еще 6,5% – старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Никого? Никого! Москва в режиме изоляции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

Москва во время режима самоизоляции жителей
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

Курьер службы доставки еды Delivery Club на Калужской площади в Москве
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

Храм Святого ученика Иоанна Воина на улице Большая Якиманка в Москве
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

Площадь Пречистенские ворота в Москве
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

Вид с Крымского моста на территорию ЦПКиО имени М. Горького
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

Велосипедисты на Фрунзенской набережной в Москве
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

Женщина в маске на улице Большая Якиманка в Москве
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

Женщины с собакой на Фрунзенской набережной в Москве
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

Сотрудники ДПС на Калужской площади в Москве
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Москва во время режима самоизоляции жителей
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

Женщина в маске на Калужской площади в Москве
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

Храм Христа Спасителя в Москве
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Индекс самоизоляции в Москве утром в понедельник достиг 4,8 из пяти возможных баллов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

На улицах почти никого нет, люди остаются дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

С 13 апреля в городе действуют дополнительные меры борьбы с распространением коронавируса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Временно ограничена или прекращена работа большинства городских организаций и предприятий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

С 15 апреля для поездок по городу потребуется цифровой пропуск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Документ нужен для передвижения на любом виде транспорта, включая такси, велосипед или мопед.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Тем, кто ходит пешком и соблюдает необходимые ограничения, пропуск получать не надо.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Детям до 14 лет тоже не нужен пропуск, но они могут передвигаться по Москве лишь в сопровождении родителей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Дополнительные меры ввели из-за участившихся случаев нарушения самоизоляции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

В мире зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения, в России — более 18 тысяч.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Для профилактики заболевания большинство российских регионов ввели режим самоизоляции или другие ограничения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
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