На Афоне продлили запрет на прием паломников из-за коронавируса

"Просим власти и службы на Святой Горе соблюдать инструкции высших церковных властей и администрации горы Афон, а также все правительственные распоряжения или директивы", - говорится в решении.

Священный Кинот 20 марта запретил въезд и прекратил выдачу разрешений (диамонитирионов) на посещение монастырей Святой Горы. Решение принято для недопущения распространения коронавируса. Также не разрешается перемещаться из монастыря в монастырь, и все монахи, которым необходимо войти или выйти из Афонского государства, должны получить разрешения своего монастыря. Было решено немедленно приостановить действие всех "афонских виз", а те, кто поклонялся в монастырях Святой Горы, должны были покинуть их.