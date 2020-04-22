На Афоне продлили запрет на прием паломников из-за коронавируса

На сотрудников и необходимых специалистов запрет не распространяется.
"Просим власти и службы на Святой Горе соблюдать инструкции высших церковных властей и администрации горы Афон, а также все правительственные распоряжения или директивы", - говорится в решении.
Священный Кинот 20 марта запретил въезд и прекратил выдачу разрешений (диамонитирионов) на посещение монастырей Святой Горы. Решение принято для недопущения распространения коронавируса. Также не разрешается перемещаться из монастыря в монастырь, и все монахи, которым необходимо войти или выйти из Афонского государства, должны получить разрешения своего монастыря. Было решено немедленно приостановить действие всех "афонских виз", а те, кто поклонялся в монастырях Святой Горы, должны были покинуть их.
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Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.
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