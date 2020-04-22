ОНФ доложил Путину о нарушениях в закупках при строительстве ФАПов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Эксперты Эксперты Общероссийского народного фронта представили президенту РФ доклад о нарушениях в закупках при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в РФ, самые дорогие ФАПы построены во Владимирской и Сахалинской областях, а самый дешевый - в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Бюро расследований ОНФ" провело мониторинг совместно с Российским союзом сельской молодежи и "Волонтерами-медиками". Он охватил 486 объектов. Доклад с результатами передан президенту РФ, лидеру Народного фронта Путину. Кроме того, ОНФ предлагает Минздраву вместе с Минстроем определить четкие критерии и технические требования, разработать типовую документацию для строительства, а также создать геоинформационную модель контроля за строительством ФАПов в РФ.

"Согласно мониторингу, самые дорогие объекты построены во Владимирской области (29 миллионов рублей за амбулаторию с оснащением площадью 310 квадратных метров) и Сахалинской области (21,7 миллиона рублей за ФАП площадью 159 квадратных метров без оснащения с помещением для проживания в 56 квадратных метров), а самый дешевый ‒ в Красноярском крае (1,3 миллиона рублей за ФАП площадью 78 квадратных метров)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эксперты ОНФ в ходе мониторинга в очередной раз убедились в отсутствии системного подхода к организации фельдшерско-акушерской помощи в регионах, отметил координатор "Бюро расследований ОНФ", депутат Госдумы Антон Гетта.

"Мониторинг активистов "Бюро расследований ОНФ" показал, что ситуация со строительством и реконструкцией ФАПов в регионах сильно разнится. Речь о стоимости 1 квадратного метра, комплектации и площади. По 145 фельдшерско-акушерским пунктам в 21 субъекте гарантии на работу и конструкции предоставляются на срок от одного года до полутора лет. Учитывая, что на фактический запуск возведенных в прошлом году объектов отводится весь 2020 год, к этому моменту они попросту могут выйти из гарантийного обслуживания", - приводит пресс-служба ОНФ слова Гетты.