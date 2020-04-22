Премьер Украины считает, что с ограничениями придется жить два года

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продлиться еще два года, поэтому люди должны привыкнуть жить в новых условиях и придерживаться социальной дистанции и определенных правил поведения в общественных местах.

Ранее Шмыгаль заявил, что правительство намерено продлить карантин, который действует до 24 апреля, минимум до 11 мая, но при этом смягчить ряд ограничительных мер. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что минздрав будет настаивать на продлении карантинных мер в стране как минимум до 12 мая. По последним данным ведомства, число инфицированных коронавирусом на Украине выросло до 6592, всего умерли 174 человека, выздоровели 424.

"Мир изменился. И сомнений ни у кого нет, что мы будем жить в новых условиях. Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах и так далее. То есть это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно… ВОЗ предполагает, и мы с этим согласны, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае месяце закончился карантин, и мы все вышли и все забыли", - сказал Шмыгаль в интервью агентству "РБК-Украина" , опубликованном в среду.

Он также отметил, что страны, которые успешно преодолели первый пик заболеваемости, сегодня стоят на пороге следующих пиков. "Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и что все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях", - добавил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что на сегодняшний день эффективной вакцины против коронавируса не существует, и добавил, что у него нет уверенности в ее создании и внедрении в этом году.

Премьер также выделил три уровня карантина – желтый, оранжевый, красный. "Желтый – когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли, и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный - это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас", - сказал он.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.