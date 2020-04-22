Библиотеки Подмосковья примут участие в акции "Библионочь"

"Всего в этом году в акции "Библионочь" примут участие свыше 350 библиотек Подмосковья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что культурное сообщество Московской губернской универсальной библиотеки запустит поэтический флешмоб. Вместе с сотрудниками библиотеки, партнерами и волонтерами, а также присоединившимися читателями, в онлайн-формате будут прочитаны стихи о войне. Каждый участник, находясь дома, запишет часть произведения, которое затем объединят в один видеоролик. Видео станет участником онлайн-марафона #75cловПобеды на сайте культура.рф.