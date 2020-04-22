Зюганов заявил, что СССР не справился с реализацией перестройки

"Что касается реформ, перестройки - они всегда проводятся каждые 20 лет в любой стране, ремонт дома вы же тоже делаете каждые 20 лет. Чего Ленин и Сталин добились: распавшуюся империю собрали в форме СССР, восстановили промышленность, построили ещё 9 тысяч лучших заводов, население, большая часть которого в 1917 году была неграмотной, стала самой читающей нацией. Мы стали лучше производить станки, машины, самолёты, танки и так далее, одолели фашизм, ликвидировали последствия войны в считанные годы, стали ведущей европейской державой. Вот это результат", - сказал Зюганов РИА Новости.