Зюганов заявил, что СССР не справился с реализацией перестройки

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что политическое руководство СССР 80-х годов не справилось с поставленными перед ним задачами и реализацией курса на перестройку и обновление: кто бы как не оправдывался, мы с социализмом не справились.
В четверг, 23 апреля, исполняется 35 лет с того дня, как открылся Апрельский пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс на перестройку и ускорение. Лидером начавшихся преобразований выступил новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, избранный на этот пост на мартовском 1985 года Пленуме ЦК КПСС.
"Что касается реформ, перестройки - они всегда проводятся каждые 20 лет в любой стране, ремонт дома вы же тоже делаете каждые 20 лет. Чего Ленин и Сталин добились: распавшуюся империю собрали в форме СССР, восстановили промышленность, построили ещё 9 тысяч лучших заводов, население, большая часть которого в 1917 году была неграмотной, стала самой читающей нацией. Мы стали лучше производить станки, машины, самолёты, танки и так далее, одолели фашизм, ликвидировали последствия войны в считанные годы, стали ведущей европейской державой. Вот это результат", - сказал Зюганов РИА Новости.
По мнению политика, американская сторона в 80-е годы "нащупала" в руководстве СССР "слабые места" и использовала их для своих целей - развала Советского союза изнутри. Он подчеркнул, что из-за неверных приоритетов политического руководства страны перестройка превратилась в трагедию.
"Вот итог нам налицо: советская страна производила пятую часть мировой продукции, каждое третье изобретение было советским, почти 40% пассажиров мира летали на советских самолётах – "Ил" и "Ту". С советской стороной считались в мире, она производила 26% мировой электронной продукции, а сейчас меньше двух – вот последствия этой предательской политики. Кто бы как не оправдывался, мы с социализмом не справились. Китайская сторона, следуя гениальной политики Ленина, ленинско-сталинской модернизации, впитала лучший советский опыт, используя свои уникальные возможности и специфику стала мировой державой, и, по сути, заняла место СССР", - добавил политик.