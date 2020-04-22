Россия согласовала поставки Белоруссии семи тысяч тонн гречихи

"У Александра Григорьевича устаревшая информация. 13 апреля состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и премьер-министра Республики Беларусь Сергея Николаевича Румаса о двустороннем сотрудничестве в котором, в том числе белорусской стороной поднимался вопрос о поставках российского продовольствия", - сказала Абрамченко в эфире телеканала " Россия 24 ".

"В этот же день мы с моим белорусским коллегой договорились о поставках российской гречки и риса в Республику Беларусь. Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тысяч тонн гречихи и почти 2 тысяч тонн риса. Учитывая масштабы российского производства и наших внутренних запасов гречки, мы согласовали такие поставки для наших белорусских партнеров", - добавила она.