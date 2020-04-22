Доставленных из Саудовской Аравии россиян отправят в обсерватор

МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Пассажиров, доставленных из Саудовской Аравии в Дагестан, отправят в обсерватор в санатории "Леззет" на две недели, сообщил РИА Новости представитель регионального оперштаба.

Ранее представитель аэропорта сообщил РИА Новости, что самолет авиакомпании " ЮТэйр " с россиянами на борту прибыл из Саудовской Аравии в Дагестан. Борт вылетел из Джидды позже запланированного и прибыл в Махачкалу в 09.54 мск. Этим рейсом в Россию вернулись более 200 человек.

Среди пассажиров находились паломники, задержавшиеся в Саудовской Аравии после совершения малого хаджа, а также студенты различных учебных заведений.

"После прилёта всех пассажиров отправят на обсервацию в санаторий "Леззет", расположенный в селе Манаскент Карабудахкентского района . Среди прилетевших не только дагестанцы, но и жители других регионов СКФО", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, две недели пассажиры рейса проведут на карантине, а потом разъедутся по своим регионам.