Доставленных из Саудовской Аравии россиян отправят в обсерватор

МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Пассажиров, доставленных из Саудовской Аравии в Дагестан, отправят в обсерватор в санатории "Леззет" на две недели, сообщил РИА Новости представитель регионального оперштаба.
Ранее представитель аэропорта сообщил РИА Новости, что самолет авиакомпании "ЮТэйр" с россиянами на борту прибыл из Саудовской Аравии в Дагестан. Борт вылетел из Джидды позже запланированного и прибыл в Махачкалу в 09.54 мск. Этим рейсом в Россию вернулись более 200 человек.
Среди пассажиров находились паломники, задержавшиеся в Саудовской Аравии после совершения малого хаджа, а также студенты различных учебных заведений.
"После прилёта всех пассажиров отправят на обсервацию в санаторий "Леззет", расположенный в селе Манаскент Карабудахкентского района. Среди прилетевших не только дагестанцы, но и жители других регионов СКФО", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, две недели пассажиры рейса проведут на карантине, а потом разъедутся по своим регионам.
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