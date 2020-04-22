Ямайка продлила закрытие границ из-за COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ямайка продлевает меры по закрытию границ на фоне пандемии коронавируса до 31 мая, говорится в сообщении посольства России в стране.
"В связи с продолжающейся глобальной эпидемией вируса COVID-19, правительством Ямайки принято решение о продлении меры по закрытию государственных границ до 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
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Кроме того, по информации посольства, с 21 апреля изменён график комендантского часа: перемещение по острову будет ограничено ежедневно с 18.00 до 6.00 следующего дня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.