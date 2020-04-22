Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Великобритании супруги, прожившие в браке 56 лет, в один день вылечились от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
В апреле 77-летнего Сидни Мура и его 76-летнюю жену Джин госпитализировали в инфекционную больницу, где у них диагностировали коронавирусную инфекцию.
Для того чтобы супруги были рядом, врачи перевели их в одно отделение.
Через пять дней тесты Сидни и Джин показали отрицательный результат, и пару выписали для прохождения восстановления на дому.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два с половиной миллиона человек, 163 тысячи умерли.
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