Прожившие 56 лет вместе супруги вылечились от коронавируса в один день

Сидни Мур и его жена Джин в инфекционной больнице в Винстоне, Великобритания

© Фото : St Helens and Knowsley Teaching Hospitals Trust Сидни Мур и его жена Джин в инфекционной больнице в Винстоне, Великобритания

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Великобритании супруги, прожившие в браке 56 лет, в один день вылечились от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail

В апреле 77-летнего Сидни Мура и его 76-летнюю жену Джин госпитализировали в инфекционную больницу, где у них диагностировали коронавирусную инфекцию.

Для того чтобы супруги были рядом, врачи перевели их в одно отделение.

Через пять дней тесты Сидни и Джин показали отрицательный результат, и пару выписали для прохождения восстановления на дому.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились почти два с половиной миллиона человек, 163 тысячи умерли.