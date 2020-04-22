Число зараженных коронавирусом в Крыму выросло до 51

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым достигло 51, за сутки зафиксировано пять новых носителей COVID-19, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

Общее число выявленных инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Крыму на утро вторника достигло 46, выписано 23 человека. Состояние продолжающих лечение на данный момент не тяжелое, отмечают власти. Режим всеобщей самоизоляции населения в Крыму установлен до 30 апреля.

"В республике Крым подтверждены пять новых случаев коронавирусной инфекции. Двое заболевших прибыли из Москвы, еще двое являются контактными по ранее подтвержденным случаям, один случай по контакту с прибывшим из Москвы", - написал Аксенов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Установлено, что один выявленных с COVID-19 с диагнозом "внебольничная пневмония" был госпитализирован в лечебно-профилактическую организацию, сейчас время все пациенты, находившиеся в этой организации переведены в инфекционный стационар, а медработники - в обсерватор, написал он.

Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщил, что речь идет о Железнодорожной больнице в Симферополе . Он констатировал, что общее число выявленных случаев с новой коронавирусной инфекцией достигло 51.