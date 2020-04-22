В Армении число случаев заражения коронавирусом выросло до 1473

ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 72 и достигло 1473, сообщается в среду на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 1401 подтвержденном случае. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 1,473 тысячи случаев коронавируса. Излечились 633 пациента. Скончались 24 человека", - уточнили в ведомстве.
По данным Минздрава, на лечении находятся 816 человек, было проведено 14966 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.