В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

Текслер уточнил, что в Челябинской области за сутки подтверждено 9 случаев заражения коронавирусом, всего на среду в регионе зафиксировано 116 случаев заболевания.

Как сообщалось, 20 апреля ночью в Челябинской области зафиксирован первый случай смерти пациента с COVID-19, это мужчина с онкологическим заболеванием – у него COVID-19 был не основным, а сопутствующим заболеванием. Ранее он был выписан из московской клиники как паллиативный больной.