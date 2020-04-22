В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
"Вчера скончалась пациентка из Златоуста, причина смерти - онкологическое заболевание, сопутствующее заболевание - ковидная пневмония", - сказал он журналистам.
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Текслер уточнил, что в Челябинской области за сутки подтверждено 9 случаев заражения коронавирусом, всего на среду в регионе зафиксировано 116 случаев заболевания.
Как сообщалось, 20 апреля ночью в Челябинской области зафиксирован первый случай смерти пациента с COVID-19, это мужчина с онкологическим заболеванием – у него COVID-19 был не основным, а сопутствующим заболеванием. Ранее он был выписан из московской клиники как паллиативный больной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.