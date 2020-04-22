Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Жители Жители Подмосковья с острыми респираторными вирусными заболеваниями, а также с подозрением на COVID-19 должны соблюдать режим самоизоляции с 22 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при этом допускается передвижение в целях получения медицинской помощи, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска.

Ранее Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск. Его можно оформить в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", на Едином портале государственных услуг РФ, а также отправив СМС на короткий номер 0250.