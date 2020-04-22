Эксперты выяснили, о каком отпуске мечтают туристы

Специалисты компании провели исследование среди 1670 пользователей в соцсетях и выяснили, что об отпуске сейчас мечтают 87,4 процента из них.

Почти две трети (61,4 процента) планируют отдыхать летом в кругу семьи. Мечтают о поездке в одиночестве 38,6 процента респондентов.

О желании лететь на самолете рассказали 92 процента пользователей. Остальные хотели бы отправиться на отдых на поездке. Две трети (63,3 процента) при этом рассказали о планах путешествовать по новому для себя городу или стране на арендованном на месте автомобиле.