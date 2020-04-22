Около четверти случаев COVID-19 в Молдавии зафиксировали у медработников

КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Около четверти зараженных коронавирусом в Молдавии являются медицинскими работниками, сообщил на брифинге в среду эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Алексей Чебан.
Ранее власти Молдавии сообщили о 2614 зарегистрированных случаях коронавируса, 72 человека скончались.
"На сегодняшний день лабораторно подтверждено 635 случаев заражений медицинских работников. Из них 42% - это медсестры, 30% - санитары, 26% - врачи, 2% - фармацевты", - сообщил Чебан.
Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.