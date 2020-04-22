ГП назвала рекламу "уникальной маски" для борьбы с COVID-19 фейком

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала заблокировать в интернете фейк об "уникальных масках", которые убивают COVID-19 и другие смертельно опасные вирусы, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
По его словам, на одном из сайтов появилось сообщение о продаже многоразовых масок "из медной ткани антивирусной и антимикробной защиты органов дыхания". В описании говорилось, что входящие в состав маски ионы меди якобы быстро убивают вирусы Зика, Эбола, коронавирус и "другие виды чрезвычайно опасных вирусов". Однако клинически эти заявления никак не подтверждены.
Прокуроры обнаружили и еще один фейк — это видео, опубликованное в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". В ролике говорится, что в городской клинической больнице № 6 Твери пациентов с подозрением на коронавирус держат в одной палате с другими больными, при этом никому не выдают маски. Как заявили местные власти, это не соответствует действительности.
Кроме того, утверждалось, что инфекционные отделения этой больницы переполнены зараженными COVID-19. По данным прокуратуры, это тоже ложь.
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованиям ограничить доступ к этим публикациям, в том числе и при переносе их на другие ресурсы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.