ГП назвала рекламу "уникальной маски" для борьбы с COVID-19 фейком

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала заблокировать в интернете фейк об "уникальных масках", которые убивают COVID-19 и другие смертельно опасные вирусы, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов

По его словам, на одном из сайтов появилось сообщение о продаже многоразовых масок "из медной ткани антивирусной и антимикробной защиты органов дыхания". В описании говорилось, что входящие в состав маски ионы меди якобы быстро убивают вирусы Зика, Эбола, коронавирус и "другие виды чрезвычайно опасных вирусов". Однако клинически эти заявления никак не подтверждены.

Прокуроры обнаружили и еще один фейк — это видео, опубликованное в соцсетях "ВКонтакте" и " Одноклассники ". В ролике говорится, что в городской клинической больнице № 6 Твери пациентов с подозрением на коронавирус держат в одной палате с другими больными, при этом никому не выдают маски. Как заявили местные власти, это не соответствует действительности.

Кроме того, утверждалось, что инфекционные отделения этой больницы переполнены зараженными COVID-19. По данным прокуратуры, это тоже ложь.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованиям ограничить доступ к этим публикациям, в том числе и при переносе их на другие ресурсы.