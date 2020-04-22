В Москве еще 210 человек выздоровели после COVID-19

МОСКВА, 22 апр- РИА Новости. В Москве выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от В Москве выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции , общее число вылечившихся уже 2267 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели ещё 210 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2267. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики", - сообщила Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом — в США, Германии, Китае и других странах.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.