Штабы России и Сирии обвинили США в развязывании кампании против Дамаска

"Считаем, что предложенный ООН документ разработан под влиянием Соединенных Штатов, развязавших информационно-пропагандистскую кампанию по обвинению Дамаска в неспособности эффективно противостоять распространению коронавируса в республике. Очевидно, что доставка гуманитарной помощи в лагерь необходима американской стороне исключительно для достижения своих корыстных целей: обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольные им НВФ, что позволит и дальше затягивать процесс расформирования "Рукбана"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт приема людей в районе Аль-Ваха оснащен всем необходимым для карантинного ожидания жителей "Рукбана" перед их транспортировкой в центры временного размещения в провинции Хомс.
Кроме того, учитывая критическую гуманитарную обстановку в лагере беженцев "Рукбан", и с целью изучить реальную ситуацию с распространением в нем COVID-19 МИД Сирии направил в адрес ООН официальный запрос на проведение в лагере оценочной медицинской миссии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.