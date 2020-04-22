Штабы России и Сирии обвинили США в развязывании кампании против Дамаска

Кроме того, учитывая критическую гуманитарную обстановку в лагере беженцев "Рукбан", и с целью изучить реальную ситуацию с распространением в нем COVID-19 МИД Сирии направил в адрес ООН официальный запрос на проведение в лагере оценочной медицинской миссии.