Во Владивостоке выписали свыше 700 протоколов о нарушении самоизоляции

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Правоохранители и члены районных административных комиссий во Владивостоке с начала апреля составили свыше 700 протоколов на местных жителей за нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом, сообщает мэрия.
"Более 700 протоколов за нарушение действующего режима самоизоляции составили во Владивостоке в ходе рейдовых мероприятий в апреле…. В первую очередь за соблюдением действующего режима самоизоляции следят в местах массового отдыха, на общественных территориях. Особое внимание - дорогам краевого центра… С гражданами, находящимися на улицах, проводят профилактические беседы", - говорится в сообщении.
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Помимо этого, во Владивостоке регулярно проводят проверки такси. Они должны не менее одного раза в сутки проводить дезинфекцию салонов. За нарушения предусмотрены штрафы. На сегодняшний день зафиксировано уже более 100 подобных нарушений.
В Приморье официально подтверждено 178 случаев заболевания коронавирусом. Режим самоизоляции действует с 31 марта.
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