Во Владивостоке выписали свыше 700 протоколов о нарушении самоизоляции

"Более 700 протоколов за нарушение действующего режима самоизоляции составили во Владивостоке в ходе рейдовых мероприятий в апреле…. В первую очередь за соблюдением действующего режима самоизоляции следят в местах массового отдыха, на общественных территориях. Особое внимание - дорогам краевого центра… С гражданами, находящимися на улицах, проводят профилактические беседы", - говорится в сообщении.