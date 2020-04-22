В Норвегии число заразившихся коронавирусом выросло до 7250 человек

МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 84, до 7250, сообщил в среду норвежский институт общественного здравоохранения.
Во вторник институт приводил данные о 7166 случаях заражения.
"Всего 7250 человек заразились коронавирусом", - говорится в сообщении.
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От последствий коронавируса в Норвегии умерли 182 пациента, в больницах остаются 144 человека.
Норвегия постепенно смягчает меры по борьбе с коронавирусом: по стране постепенно начинают открываться детские сады, на очереди – младшая школа и студенты. Снят запрет на поездки на дачу. Правительство страны заявляет о том, что распространение коронавируса удалось взять под контроль.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.