В Норвегии число заразившихся коронавирусом выросло до 7250 человек

Я работаю, так что не чувствуется самоизоляции

Норвегия постепенно смягчает меры по борьбе с коронавирусом: по стране постепенно начинают открываться детские сады, на очереди – младшая школа и студенты. Снят запрет на поездки на дачу. Правительство страны заявляет о том, что распространение коронавируса удалось взять под контроль.