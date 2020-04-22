Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В условиях самоизоляции необходимо заниматься физическими упражнениями не менее 45 минут ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем В условиях самоизоляции необходимо заниматься физическими упражнениями не менее 45 минут ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН , доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов.

"Существует такое понятие, как "мышечная радость". Надо позаниматься как минимум 45 минут в день, чтобы появилось внутреннее изменение гормонального статуса и организм испытал внутреннюю радость", - сказал он.

"Поскольку нам, как и после космического полета, нужно будет в будущем вернуться в нормальную жизнь, поэтому физические тренировки должны быть обязательными", - добавил Суворов.

Он посоветовал заниматься любыми упражнениями. "Даже самый простой эластичный бинт является многофункциональным инструментом, позволяющим тренировать и нагружать практически все группы мышц. Первое что мы теряем – гибкость. Поэтому упражнения на гибкость являются обязательным элементом", - сказал ученый.

Владельцам велотренажеров Суворов посоветовал обязательно их использовать.