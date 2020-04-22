Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В условиях самоизоляции необходимо заниматься физическими упражнениями не менее 45 минут ежедневно, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Суворов.
"Существует такое понятие, как "мышечная радость". Надо позаниматься как минимум 45 минут в день, чтобы появилось внутреннее изменение гормонального статуса и организм испытал внутреннюю радость", - сказал он.
"Поскольку нам, как и после космического полета, нужно будет в будущем вернуться в нормальную жизнь, поэтому физические тренировки должны быть обязательными", - добавил Суворов.
Он посоветовал заниматься любыми упражнениями. "Даже самый простой эластичный бинт является многофункциональным инструментом, позволяющим тренировать и нагружать практически все группы мышц. Первое что мы теряем – гибкость. Поэтому упражнения на гибкость являются обязательным элементом", - сказал ученый.
Владельцам велотренажеров Суворов посоветовал обязательно их использовать.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.