В Воронежской области выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

"В среду, 22 апреля, официально подтверждено заражение 25 человек в регионе. Шесть из них прибыли из Москвы. Также коронавирус выявлен у двух детей — 5 и 8 лет. 15 человек из общего числа новых выявленных больных заразились контактным способом", - говорится в сообщении.