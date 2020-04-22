В Воронежской области выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Двадцать пять новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 236, сообщает правительство региона.
"В среду, 22 апреля, официально подтверждено заражение 25 человек в регионе. Шесть из них прибыли из Москвы. Также коронавирус выявлен у двух детей — 5 и 8 лет. 15 человек из общего числа новых выявленных больных заразились контактным способом", - говорится в сообщении.
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Полный круг контактов пациентов установлен, с ним, как информирует облправительство, ведется работа.
Таким образом, всего в регионе у 236 человек подтвержден коронавирус. Умерли семь пациентов с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 30 человек.
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