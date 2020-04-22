Российский посол: пандемия скажется на мирном процессе в Афганистане

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса окажет влияние на продвижение мирного процесса в Пандемия коронавируса окажет влияние на продвижение мирного процесса в Афганистане , при этом сейчас и официальный Кабул, и движение талибов ведут переговоры по координации усилий в борьбе с COVID-19 на подконтрольных им территориях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Александр Мантыцкий

Он обратил внимание на то, что по прогнозам ВОЗ и минздрава Исламской Республики Афганистан, более 16 миллионов человек могут переболеть коронавирусом , а это 50% населения.

"Что наверняка затронет как вооруженные силы страны, так и движение талибов. В настоящее время правительство Афганистана ведет переговоры с талибами относительно координации подходов по противостоянию COVID-19 на территориях, подконтрольных вооруженной оппозиции",- заявил посол.

Он подчеркнул, что "однозначного прогноза" о развитии ситуации с безопасностью "в настоящее время дать не представляется возможным".

"Однако продвижение мирного процесса (в Афганистане - ред.) на фоне коронавируса однозначно столкнется с новыми трудностями",- отметил высокопоставленный российский дипломат.