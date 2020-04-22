В Исландии пострадавшим от кризиса выделят около 420 миллионов долларов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Исландии вложат в экономику страны дополнительные 420 миллионов долларов для помощи малому бизнесу, сфере инноваций и наиболее уязвимым группам населения, следует из сообщения на сайте правительства страны.
"В последние недели и месяцы исландцы продемонстрировали солидарность, стойкость и гибкость перед лицом этой беспрецедентной пандемии. Сегодняшнее объявление отражает наши приоритеты, направленные на защиту рабочих мест", - приводятся слова премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир.
Согласно заявлению, финансовую помощь прежде всего получат компании, ведущие деятельность в сфере инноваций. В особенности повышенные инвестиции получат компании, занимающиеся научными исследованиями и разработками.
Кроме того субсидии от правительства получат компании, вынужденные приостановить работу из-за ограничительных мер, в особенности это касается среднего и малого бизнеса, а также наиболее уязвимые слои населения, студенты и те, кто находится в поиске работы. Согласно сообщению, около 15 миллионов долларов будет выделено на создание трех тысяч временных рабочих мест для студентов.
По последним данным в Исландии зарегистрировано 1778 случаев заражения COVID-19, из них 1417 выздоровели, 10 - скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.