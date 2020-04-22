В Исландии пострадавшим от кризиса выделят около 420 миллионов долларов

"В последние недели и месяцы исландцы продемонстрировали солидарность, стойкость и гибкость перед лицом этой беспрецедентной пандемии. Сегодняшнее объявление отражает наши приоритеты, направленные на защиту рабочих мест", - приводятся слова премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир.

Кроме того субсидии от правительства получат компании, вынужденные приостановить работу из-за ограничительных мер, в особенности это касается среднего и малого бизнеса, а также наиболее уязвимые слои населения, студенты и те, кто находится в поиске работы. Согласно сообщению, около 15 миллионов долларов будет выделено на создание трех тысяч временных рабочих мест для студентов.