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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T10:13
https://ria.ru/20200422/1570393067.html
В обновленной ГКБ №52 в Москве лечатся более 750 пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569948592_0:241:3071:1968_1036x0_80_0_0_50c5e14f546111ebe3cf20bbd905d8d4.jpg
РИА Новости

В обновленной ГКБ №52 в Москве лечатся более 750 пациентов с COVID-19

10:13 22.04.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии для пациентов, заболевших коронавирусом, в Мурманской областной клинической больнице
Палата интенсивной терапии для пациентов, заболевших коронавирусом, в Мурманской областной клинической больнице
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 750 пациентов приняли четыре корпуса городской клинической больницы № 52, перепрофилированные для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе Москвы.
"Порядка 750 пациентов приняли четыре корпуса городской клинической больницы № 52,перепрофилированные для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего для больных подготовлено 888 коек в изолированных боксах, включая 98 в отделениях реанимации", - сообщили в оперативном штабе.
Как рассказала главврач больницы Марьяна Лысенко, чьи слова приводятся в сообщении, сейчас полностью подготовлены дополнительные мощности для приема больных.
"Сейчас мы работаем по новому алгоритму – после завершения работ по перепрофилированию и дооснащению, полностью подготовлены дополнительные мощности для приема больных. Практический опыт и потенциал наших лучших специалистов и оснащение на уровне ведущих клиник мира позволят нам помочь еще большему числу пациентов", - рассказала Лысенко Отмечается, что в отдельных корпусах созданы условия для оказания самой современной медицинской помощи с учетом всех правил инфекционной безопасности: все палаты представляют собой изолированные боксы, между корпусами для транспортировки пациентов возведен закрытый переход, а койки стационара и реанимации оснащены консолями для подачи кислорода.
Открытие инфекционного центра в Новой Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Инфекционную больницу в Вороновском построили в рекордные сроки — всего за месяц.

Рабочие на территории инфекционного центра в Новой Москве
1 из 12

Инфекционную больницу в Вороновском построили в рекордные сроки — всего за месяц.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Новая клиника не временная и будет служить еще десятилетия после того, как закончится борьба с коронавирусом, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) на открытии инфекционного центра в Новой Москве
2 из 12

Новая клиника не временная и будет служить еще десятилетия после того, как закончится борьба с коронавирусом, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Новый медцентр представляет собой 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа.

Макет инфекционного центра в Новой Москве
3 из 12

Новый медцентр представляет собой 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Больница рассчитана на 800 коек с возможностью расширения их до 900 и трансформации каждой под реанимационную.

Открытие инфекционного центра в Новой Москве
4 из 12

Больница рассчитана на 800 коек с возможностью расширения их до 900 и трансформации каждой под реанимационную.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Клиника оборудована по последнему слову техники.

Аппарат компьютерной томографии (КТ) в инфекционном центре в Новой Москве
5 из 12

Клиника оборудована по последнему слову техники.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Здесь есть реанимация, инфекционные и медсестринские боксы, операционные, общежития для персонала.

Коридор заразной зоны в инфекционном центре в Новой Москве
6 из 12

Здесь есть реанимация, инфекционные и медсестринские боксы, операционные, общежития для персонала.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В больнице будут работать около тысячи тысячи специалистов.

Демонстрация медицинского оборудования на открытии инфекционного центра в Новой Москве
7 из 12

В больнице будут работать около тысячи тысячи специалистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Первые пациенты здесь появятся уже в понедельник.

Сотрудница на открытии инфекционного центра в Новой Москве
8 из 12

Первые пациенты здесь появятся уже в понедельник.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Пока центр планирует принимать только больных COVID-19.

Сотрудники на открытии инфекционного центра в Новой Москве
9 из 12

Пока центр планирует принимать только больных COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако после окончания пандемии здесь будут лечить любые инфекции.

Демонстрация медицинского оборудования на открытии инфекционного центра в Новой Москве
10 из 12

Однако после окончания пандемии здесь будут лечить любые инфекции.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Новый стационар вошел в состав ГКБ №68 им. Демихова.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии инфекционного центра в Новой Москве
11 из 12

Новый стационар вошел в состав ГКБ №68 им. Демихова.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Уборка территории инфекционного центра в Новой Москве.

Уборка территории инфекционного центра в Новой Москве
12 из 12

Уборка территории инфекционного центра в Новой Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 12

Инфекционную больницу в Вороновском построили в рекордные сроки — всего за месяц.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Новая клиника не временная и будет служить еще десятилетия после того, как закончится борьба с коронавирусом, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Новый медцентр представляет собой 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больница рассчитана на 800 коек с возможностью расширения их до 900 и трансформации каждой под реанимационную.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Клиника оборудована по последнему слову техники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Здесь есть реанимация, инфекционные и медсестринские боксы, операционные, общежития для персонала.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

В больнице будут работать около тысячи тысячи специалистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Первые пациенты здесь появятся уже в понедельник.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пока центр планирует принимать только больных COVID-19.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Однако после окончания пандемии здесь будут лечить любые инфекции.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Новый стационар вошел в состав ГКБ №68 им. Демихова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Уборка территории инфекционного центра в Новой Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Больница располагает аппаратами искусственной вентиляции лёгких и командой врачей-анестезиологов-реаниматологов, имеющих большой опыт в области лечения тяжелой легочной патологии. Все исследования проводятся на месте –подготовлены кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии, компьютерный томограф и рентген.
Персонал больницы полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими, антисептическими средствами. В больнице есть все необходимые медикаменты и препараты, в том числе противовирусные и антибактериальные.
Некоторым больным в качестве лечения переливают плазму крови вылечившихся от коронавируса. Чтобы подтвердить отсутствие у донора плазмы инфекции, после лечения врачи проводят специальные исследования. Врачи отмечают, что такой способ работает — пациенты быстрее идут на поправку, с меньшим количеством осложнений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
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