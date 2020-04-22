В обновленной ГКБ №52 в Москве лечатся более 750 пациентов с COVID-19

Инфекционную больницу в Вороновском построили в рекордные сроки — всего за месяц.
Инфекционную больницу в Вороновском построили в рекордные сроки — всего за месяц.
Новая клиника не временная и будет служить еще десятилетия после того, как закончится борьба с коронавирусом, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новая клиника не временная и будет служить еще десятилетия после того, как закончится борьба с коронавирусом, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новый медцентр представляет собой 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа.
Новый медцентр представляет собой 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа.
Больница рассчитана на 800 коек с возможностью расширения их до 900 и трансформации каждой под реанимационную.
Больница рассчитана на 800 коек с возможностью расширения их до 900 и трансформации каждой под реанимационную.
Клиника оборудована по последнему слову техники.
Здесь есть реанимация, инфекционные и медсестринские боксы, операционные, общежития для персонала.
Здесь есть реанимация, инфекционные и медсестринские боксы, операционные, общежития для персонала.
В больнице будут работать около тысячи тысячи специалистов.
В больнице будут работать около тысячи тысячи специалистов.
Первые пациенты здесь появятся уже в понедельник.
Пока центр планирует принимать только больных COVID-19.
Пока центр планирует принимать только больных COVID-19.
Однако после окончания пандемии здесь будут лечить любые инфекции.
Однако после окончания пандемии здесь будут лечить любые инфекции.
Новый стационар вошел в состав ГКБ №68 им. Демихова.
Новый стационар вошел в состав ГКБ №68 им. Демихова.
Уборка территории инфекционного центра в Новой Москве.
Уборка территории инфекционного центра в Новой Москве.
Инфекционную больницу в Вороновском построили в рекордные сроки — всего за месяц.
Новая клиника не временная и будет служить еще десятилетия после того, как закончится борьба с коронавирусом, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новый медцентр представляет собой 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа.
Больница рассчитана на 800 коек с возможностью расширения их до 900 и трансформации каждой под реанимационную.
Клиника оборудована по последнему слову техники.
Здесь есть реанимация, инфекционные и медсестринские боксы, операционные, общежития для персонала.
В больнице будут работать около тысячи тысячи специалистов.
Первые пациенты здесь появятся уже в понедельник.
Пока центр планирует принимать только больных COVID-19.
Однако после окончания пандемии здесь будут лечить любые инфекции.
Новый стационар вошел в состав ГКБ №68 им. Демихова.
Уборка территории инфекционного центра в Новой Москве.