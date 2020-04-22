В обновленной ГКБ №52 в Москве лечатся более 750 пациентов с COVID-19

Палата интенсивной терапии для пациентов, заболевших коронавирусом, в Мурманской областной клинической больнице

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 750 пациентов приняли четыре корпуса городской клинической больницы № 52, перепрофилированные для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе Более 750 пациентов приняли четыре корпуса городской клинической больницы № 52, перепрофилированные для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе Москвы

"Порядка 750 пациентов приняли четыре корпуса городской клинической больницы № 52,перепрофилированные для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего для больных подготовлено 888 коек в изолированных боксах, включая 98 в отделениях реанимации", - сообщили в оперативном штабе.

Как рассказала главврач больницы Марьяна Лысенко, чьи слова приводятся в сообщении, сейчас полностью подготовлены дополнительные мощности для приема больных.

"Сейчас мы работаем по новому алгоритму – после завершения работ по перепрофилированию и дооснащению, полностью подготовлены дополнительные мощности для приема больных. Практический опыт и потенциал наших лучших специалистов и оснащение на уровне ведущих клиник мира позволят нам помочь еще большему числу пациентов", - рассказала Лысенко Отмечается, что в отдельных корпусах созданы условия для оказания самой современной медицинской помощи с учетом всех правил инфекционной безопасности: все палаты представляют собой изолированные боксы, между корпусами для транспортировки пациентов возведен закрытый переход, а койки стационара и реанимации оснащены консолями для подачи кислорода.

Больница располагает аппаратами искусственной вентиляции лёгких и командой врачей-анестезиологов-реаниматологов, имеющих большой опыт в области лечения тяжелой легочной патологии. Все исследования проводятся на месте –подготовлены кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии, компьютерный томограф и рентген.

Персонал больницы полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими, антисептическими средствами. В больнице есть все необходимые медикаменты и препараты, в том числе противовирусные и антибактериальные.

Некоторым больным в качестве лечения переливают плазму крови вылечившихся от коронавируса. Чтобы подтвердить отсутствие у донора плазмы инфекции, после лечения врачи проводят специальные исследования. Врачи отмечают, что такой способ работает — пациенты быстрее идут на поправку, с меньшим количеством осложнений.