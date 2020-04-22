В Израиле число заболевших коронавирусом превысило 14 тысяч человек

Согласно сводке израильского министерства на 08:00 среды, диагноз "коронавирус" подтверждён у 14 326 человек, из них 187 скончались. Число больных в тяжелом состоянии увеличилось до 148, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 111.
Число выздоровевших с вечера вторника увеличилось на 454 и достигло 4961.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.