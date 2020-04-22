Роухани оценил ситуацию на рынке нефти

ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Ситуация на рынке нефти в меньшей степени бьет по Ирану, который перестал ориентироваться на доходы от нее, заявил президент страны Хасан Роухани на заседании правительства.

"Всем нефтеносным странам, в том числе нам, подобная ситуация несет убытки. Для некоторых стран ущерб весьма велик, у нас он немного поменьше. Я видел заголовок, мол, это успех для нас, для других – провал. Нет, все столкнулись с проблемами", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, другие экспортеры нефти пострадали в большей степени. "Убытки и ущерб нашей страны волей-неволей – либо по собственному решению, либо из-за условий, созданных врагами - будут меньше, потому что мы снизили опору на нефть", - добавил он.

Ранее Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран не так зависел от черного золота; в этом году он сообщил, что страна впервые в своей истории перестала ориентироваться на нефть.

Карантинные меры по борьбе с распространением нового коронавируса привели к колоссальному падению спроса на нефть - по разным оценкам, на 20-30 миллионов баррелей. При этом устранение переизбытка сырья на рынке осложняется заполненностью мировых нефтехранилищ.