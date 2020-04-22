Глава МВД Индии призвал медиков отказаться от акции протеста

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Министр внутренних дел Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал Индийскую медицинскую ассоциацию не проводить символическую акцию протеста врачей в связи с нападениями на работников здравоохранения.

Индийская медицинская ассоциация в понедельник призвала власти страны к немедленному прекращению насилия и злоупотреблений в отношении врачей и медработников. Обращение к властям страны последовало за рядом нападений на врачей и медсестер в связи с распространением пандемии коронавируса и отказом семье одного из погибших от коронавируса врачей в кремации из страха распространения болезни.

Ассоциация заявила, что в знак протеста все врачи и медработники в стране вечером 22 апреля зажгут свечу. Ассоциация назвала это "белой тревогой".

"Безопасность и достоинство наших врачей на их рабочем месте не подлежат обсуждению. Мы все время стремимся обеспечить им благоприятную атмосферу. Я заверил врачей, что правительство (Нарендры) Моди привержено их делу и призвал пересмотреть предложенный ими протест", - написал глава МВД Индии в Twitter.

Health Minister @drharshvardhan and I interacted with doctors & representatives of IMA through video conferencing.



The way our doctors are performing their duties in these testing times is exceptional. I urge every Indian to cooperate with doctors in this fight against COVID-19. pic.twitter.com/DCHONTWNs3 — Amit Shah (@AmitShah) April 22, 2020

Он отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию совместно с главой минздрава Индии Харшем Вардханом и представителями Индийской медицинской ассоциации по видеосвязи.

"То, как наши врачи выполняют свои обязанности в это время испытаний, является исключительным. Я призываю каждого индийца сотрудничать с врачами в этой борьбе против коронавируса", - написал Шах.

Согласно последним данным, в Индии находится 19 984 человек, заразившихся коронавирусом, в том числе 15 474 человек, проходящих лечение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.