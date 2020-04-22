Власти: нарушение карантина в лаврах УПЦ может привести к его продлению

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Нарушение карантина во время пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах на Украине могут стать причиной продления карантина без смягчения, заявил министр кабинета министров Олег Немчинов.

Ранее советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители завели пять дел в связи с нарушениями Украинской православной церковью в период карантина, введенного для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

"Я думаю, что это вполне возможно (что карантин не будет смягчен), надо рассмотреть ряд факторов. Если вы посмотрите статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это достаточно рискованные были цифры, особенно, как вы упоминали, в Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были", - сказал министр в эфире телеканала hromadske.

В то же время Немчинов отметил, что пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение кабмина о карантине. "Будет проведен комплексный анализ рисков", - заявил он.