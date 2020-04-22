Кабул и талибы ведут переговоры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный Кабул и движение талибов ведут переговоры по координации усилий в борьбе с COVID-19 на подконтрольных им территориях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Афганистане Александр Мантыцкий.
Он обратил внимание на то, что по прогнозам ВОЗ и минздрава Исламской Республики Афганистан, более 16 миллионов человек могут переболеть коронавирусом, а это 50% населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.