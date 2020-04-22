Россия надеется на активизацию военного сотрудничества с Афганистаном

"Тем не менее, мы всегда готовы конструктивно рассматривать запросы афганских партнеров на поставку российских вооружений и военной техники. Надежность наших вертолетов семейства "Ми", их работоспособность и приспособленность к афганским условиям уже не раз отмечались высшим командным составом Афганских национальных сил безопасности. Будем надеяться, что в рамках сотрудничества с новым правительством ИРА, которое определится по итогам урегулирования разногласий между Гани и Абдуллой, мы сможем активизировать нашей взаимодействие в этой сфере", - подчеркнул посол.