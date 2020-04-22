Донецкую область Украины закрыли на въезд из-за Святогорской лавры

КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Донецкую область Украины закрыли на въезд и выезд из-за скопления людей в Святогорской лавре во время пасхальных богослужений, полиция устанавливает всех присутствующих на этих религиозных мероприятиях, сообщил офис президента со ссылкой на главу облгосадминистрации Павла Кириленко.

Ранее советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители завели пять дел в связи с нарушениями Украинской православной церковью в период карантина, введенного для недопущения распространения коронавирусной инфекции, в том числе из-за скопления людей в Святогорской лавре.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - цитирует Кириленко офис.

По словам главы облгосадминистрации, "въезды/выезды из области закрыты".

В офисе отметили, что правоохранители устанавливают всех лиц, находившихся в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории.