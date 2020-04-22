В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до 15 человек

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Число умерших в результате заражения COVID-19 в непризнанной Приднестровской Молдавской республике выросло до 15, в среду скончалась 43-летняя пациентка инфекционного госпиталя, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в ПМР.
"Шестого апреля был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. У женщины была хроническая почечная недостаточность, она нуждалась в жизненно важной процедуре - гемодиализе. В последнее время состояние здоровья пациентки ухудшилось, она была переведена в реанимацию, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на все усилия врачей, женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 327 приднестровца, 295 пациентов (из них пять детей) проходят лечение на территории ПМР, одна женщина находится в кишиневской больнице, 17 пациентов выздоровели, 15 человек умерли (у всех были серьезные сопутствующие хронические заболевания).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.