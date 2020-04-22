В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до 15 человек

"Шестого апреля был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя пневмония. У женщины была хроническая почечная недостаточность, она нуждалась в жизненно важной процедуре - гемодиализе. В последнее время состояние здоровья пациентки ухудшилось, она была переведена в реанимацию, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на все усилия врачей, женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении.