Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом . Об этом рассказал в интервью RTL Today один из авторов исследования Хендрик Штреек

Ученые пришли к выводу, что риск заболевания после контакта с предметами крайне мал, поскольку не смогли найти признаков живого вируса на различных поверхностях.

"Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории", — сказал Штреек.

Он пояснил, что заражение возможно, если, например, заболевший кашлянет в руку, немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу коснется этого предмета и затем будет трогать лицо. Однако такой способ не очень распространен.

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.

Издание также обратило внимание на заявление вирусолога берлинского университета Charite Кристиана Дростена о том, что коронавирус очень подвержен высыханию, поэтому не передается по воздуху.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились почти два с половиной миллиона человек, 163 тысячи умерли.