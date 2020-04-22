Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

При этом Росстандарт и Росаккредитация предупреждают о мошенниках, действующих на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. "Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности", — подчеркивает Росстандарт.