Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На фоне пандемии коронавируса правительство разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года, даже если сроки уже истекли, сообщает Росстандарт.
"Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг", — говорится в сообщении.
Такие меры регулируются соответствующим постановлением правительства и направлены на минимизацию рисков распространения коронавируса, отмечает ведомство.
При этом Росстандарт и Росаккредитация предупреждают о мошенниках, действующих на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. "Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности", — подчеркивает Росстандарт.
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