Глава минздрава Калмыкии после работы в обсерваторе ушел на самоизоляцию

ВОЛГОГРАД, 22 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов заявил во время прямой трансляции в соцсетях о том, что после завершения работы в обсерваторе для пациентов с подозрением на COVID-19 находится дома на самоизоляции.

По данным оперштаба, на 21 апреля в Калмыкии были зарегистрированы 88 случая коронавирусной инфекции, 12 человек выздоровели, скончались трое.

Ранее сообщалось, что Кикенов 12 апреля приступил работе в обсерваторе, чтобы узнать реальную обстановку с лечением коронавирусной инфекции в регионе.

"Сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, чувствую себя прекрасно, выспался", - сказал Кикенов. Он сообщил, что сразу после выхода из инфекционного госпиталя сдал первый анализ на коронавирусную инфекцию, результат отрицательный.

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Кикенов в эфире рассказал, что в обсерваторе пользовался индивидуальными средствами защиты как дорогостоящими одноразовыми, так и многоразовыми противочумными костюмами и марлевыми повязками, на его взгляд второй вариант более удобен в работе.

По данным Кикенова, на 22 апреля в Калмыкии 94 подтвержденных случая COVID-19, 14 человек выздоровели. Таким образом за сутки количество инфицированных увеличилось на шесть человек, а выписанных на два. Среди больных, по его словам, есть пациентка старше 90 лет, она идет на поправку.