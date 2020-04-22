В лагере беженцев в Ливане подтвердили первый случай COVID-19

БЕЙРУТ, 22 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у жителя лагеря для палестинских беженцев Джалиль в Баальбеке на востоке Ливана, это стало первым официально подтвержденным случаем заражения среди беженцев в стране, сообщает ливанский телеканал LBC.

"После подтверждения случая заражения в лагере Джалиль для палестинских беженцев в Баальбеке, мы начали рассмотрение всех мер для сохранения здоровья и с целью не допустить распространение вируса. О действиях будет объявлено завтра", - написал на своей странице в Twitter губернатор Баальбека и Хермеля Башир Хадер.