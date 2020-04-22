В лагере беженцев в Ливане подтвердили первый случай COVID-19

БЕЙРУТ, 22 апр - РИА Новости. Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у жителя лагеря для палестинских беженцев Джалиль в Баальбеке на востоке Ливана, это стало первым официально подтвержденным случаем заражения среди беженцев в стране, сообщает ливанский телеканал LBC.
По данным телеканала, пациент с симптомами коронавируса был доставлен в больницу имени Рафика Харири в Бейруте, где были сделаны необходимые анализы, давшие положительные результаты.
"После подтверждения случая заражения в лагере Джалиль для палестинских беженцев в Баальбеке, мы начали рассмотрение всех мер для сохранения здоровья и с целью не допустить распространение вируса. О действиях будет объявлено завтра", - написал на своей странице в Twitter губернатор Баальбека и Хермеля Башир Хадер.
Глава муниципалитета Баальбека Фуад Баллюк 10 марта сообщал РИА Новости, что в районе Баальбек на территории лагерей проживает помимо палестинцев 55-60 тысяч беженцев из Сирии. Районные власти предприняли все необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса. Глава муниципалитета тогда отметил, что не удовлетворен действиями международных организаций, в чьи обязанности входит обеспечение и помощь беженцам. На тот момент случаев заражения не было выявлено ни среди беженцев, ни среди ливанских граждан.
Во вторник министерство здравоохранения Ливана заявило об отсутствии новых случаев заражения по результатам анализов за сутки впервые с 5 марта. Всего на сегодняшний день количество зараженных коронавирусом в стране составляет 678 человек. Согласно отчетам минздрава, с 10 апреля в стране было выявлено 78 новых случаев заражения.
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