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Религия и мировоззрение
2020-04-22T09:49
https://ria.ru/20200422/1570391845.html
Запрет на посещение храмов продлен в Нижегородской области до 30 апреля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569551010_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_8a8b018e3409d19c117c74da5d28c45f.jpg
РИА Новости

Запрет на посещение храмов продлен в Нижегородской области до 30 апреля

09:49 22.04.2020
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкСотрудник полиции проверяет смартфон с QR-кодом у жителя Нижегородской области
Сотрудник полиции проверяет смартфон с QR-кодом у жителя Нижегородской области
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Богослужения во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии до 30 апреля будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Ранее по предписанию регионального управления Роспотребнадзора было принято решение о закрытии храмов для посещения прихожанами с 15 по 19 апреля.
"Согласно предписанию, полученному Нижегородской епархией от главного государственного санитарного врача по Нижегородской области, с 21 по 30 апреля (с возможным продлением) прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии. Заботясь о жизни и здоровье жителей, призываем нижегородцев временно воздержаться от посещения храмов, оставаться в своих жилищах, совершать домашнюю молитву", - говорится в сообщении.
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
20 апреля, 21:58Религия и мировоззрение
В храмах РПЦ Москвы и Подмосковья до 28 апреля будут служить без прихожан
Отмечается, что с 3 апреля нижегородцы имеют возможность следить за ходом богослужений дистанционно, оставаясь дома. Прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского транслируются телеканалом ННТВ и информационным агентством "Время Н", а также на паломническо-туристическом портале "Серафимова земля".
На территории Нижегородской области зафиксированы 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 человек умерли. 49 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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