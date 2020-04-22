Запрет на посещение храмов продлен в Нижегородской области до 30 апреля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Богослужения во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии до 30 апреля будут совершаться при участии только клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Ранее по предписанию регионального управления Роспотребнадзора было принято решение о закрытии храмов для посещения прихожанами с 15 по 19 апреля.

"Согласно предписанию, полученному Нижегородской епархией от главного государственного санитарного врача по Нижегородской области, с 21 по 30 апреля (с возможным продлением) прихожане не смогут посещать службы в храмах и монастырях Нижегородской епархии. Заботясь о жизни и здоровье жителей, призываем нижегородцев временно воздержаться от посещения храмов, оставаться в своих жилищах, совершать домашнюю молитву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3 апреля нижегородцы имеют возможность следить за ходом богослужений дистанционно, оставаясь дома. Прямые эфиры богослужений из кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского транслируются телеканалом ННТВ и информационным агентством "Время Н", а также на паломническо-туристическом портале "Серафимова земля".