В уральском социальном центре ребенка остригли, чтобы доставить к врачу

"Утром доложили о совершенно диком случае отношения к ребенку в Копейском социально-реабилитационном центре. Случае, который еще и пытались скрыть. Ребенка перед поездкой в больницу остригли и связали руки. Уже начата проверка", — написала Гехт на своей странице в фейсбуке.