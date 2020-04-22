В уральском социальном центре ребенка остригли, чтобы доставить к врачу

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр — РИА Новости. Ребенка из Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области перед поездкой в больницу остригли, а также ему связали руки, в связи с этим уже проводится проверка, сообщила в среду первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
"Утром доложили о совершенно диком случае отношения к ребенку в Копейском социально-реабилитационном центре. Случае, который еще и пытались скрыть. Ребенка перед поездкой в больницу остригли и связали руки. Уже начата проверка", — написала Гехт на своей странице в фейсбуке.
Также, по словам чиновницы, власти планируют довести "это дело до суда". "Жестокость в отношении детей должна пресекаться такими же жесткими мерами в отношении обидчиков", — считает Гехт.
В пресс-службе Министерства социальных отношений региона сообщили РИА Новости, что комментарий по факту инцидента готовится.