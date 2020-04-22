КНДР готовит на замену лидеру страны его сестру, сообщили СМИ

По их данным, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года якобы было принято решение на случай внезапной смерти Ким Чен Ына всю власть в стране передать его сестре Ким Ё Чжон. Источники газеты утверждают, что после этого "от имени Ким Ё Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".