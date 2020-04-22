КНДР готовит на замену лидеру страны его сестру, сообщили СМИ

ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Северная Корея с конца прошлого года готовит на замену лидеру страны Ким Чен Ыну его младшую сестру Ким Ё Чжон на случай экстренных обстоятельств, утверждает японская газета "Иомиури" со ссылкой на южнокорейские и американские источники.
По их данным, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года якобы было принято решение на случай внезапной смерти Ким Чен Ына всю власть в стране передать его сестре Ким Ё Чжон. Источники газеты утверждают, что после этого "от имени Ким Ё Чжон были даны многие директивы по партийной и военной линиям".
По данным источников "Иомиури", в январе в Пхеньяне побывала группа врачей из Франции, как утверждается, из-за ухудшения состояния Ким Чен Ына, якобы страдающего от высокого давления, болезни сердца и диабета. Работа по подготовке на замену ему Ким Ё Чжон ускорилась, и она фактически стала "человеком номер два" в северокорейской иерархии.
Внимание к этой тебе привлекли сообщения, в частности, CNN о том, что Ким Чен Ын в последние дни "пропал" из виду ввиду проблем со здоровьем. Однако президент США Дональд Трамп, трижды ранее встречавшийся с Ким Чен Ыном, заявил, что слухи о плохом состоянии здоровья северокорейского лидера никем не подтверждены.
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