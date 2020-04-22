В Пермском крае еще шесть человек в вылечились от COVID-19

ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Шесть случаев выздоровления от коронавирусной инфекции зарегистрированы за прошедшие сутки в Пермском крае, число вылечившихся от заболевания в регионе достигло 43, сообщается в Instagram-аккаунте министра здравоохранения края Оксаны Мелеховой.
"Вчера выписаны еще шесть пациентов, за минувшие сутки также зарегистрированы 22 новых случая. На лечении остается 191 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19: 144 человека в стационарах и 47 граждан под контролем медиков на дому", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что среди пациентов на лечении — трое находятся в тяжелом состоянии, двое подключены к ИВЛ, 26 человек — в средней степени тяжести, состояние остальных характеризуется как удовлетворительное.
Общее количество заболевших в Пермском крае составляет 237 человек, в их числе трое скончавшихся. На домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача остаются 1725 человека, у 24 из них подозревается COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.