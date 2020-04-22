В Пермском крае еще шесть человек в вылечились от COVID-19

"Вчера выписаны еще шесть пациентов, за минувшие сутки также зарегистрированы 22 новых случая. На лечении остается 191 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19: 144 человека в стационарах и 47 граждан под контролем медиков на дому", — говорится в сообщении.