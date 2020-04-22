Белоруссия запретила вывоз аппаратов искусственного дыхания

"В соответствии со статьями 29 и 47 договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подпунктом 1.5 пункта 1 указа президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 года №124 "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" Совет министров… постановляет: дополнить приложение к постановлению … от 17 марта 2020 года №149 позицией "Аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура", - говорится в документе.

Данное оборудование применяют для лечения больных COVID-19.

При этом запрет не распространяется аппаратуру, которая используется исключительно для озоновой или аэрозольной терапии. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 20 апреля.

В марте правительство Белоруссии своим постановлением временно запретило экспортировать ряд товаров медицинского назначения, в том числе хирургические халаты, маски и перчатки, однако вывоз из страны физлицами для личного пользования по-прежнему разрешен. Запрет действует до 1 июня. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая одно из предприятий, которое из-за пандемии переориентировалось на выпуск средств индивидуальной защиты, разрешил после насыщения внутреннего рынка защитными масками продавать их другим странам, чтобы заработать валюту.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. В Белоруссии, по данным на вторник, число инфицированных коронавирусом выросло до 6723, умерли 55 пациентов.