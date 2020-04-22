На Украине число инфицированных коронавирусом выросло до 6592 человек

"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 22 апреля на Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.