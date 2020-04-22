На Украине число инфицированных коронавирусом выросло до 6592 человек

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом на Украине за сутки выросло на 467, до 6592, всего умерли 174 человека, выздоровели 424, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 22 апреля на Украине 6592 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.
По данным ведомства, больше всего инфицированных в Черновицкой области – 1053, Киеве – 989, Ивано-Франковской – 589 и Тернопольской областях – 471.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.