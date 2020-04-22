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2020-04-22T09:29
https://ria.ru/20200422/1570390853.html
В Афганистане не менее 19 военных погибли в столкновениях с талибами
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РИА Новости

В Афганистане не менее 19 военных погибли в столкновениях с талибами

09:29 22.04.2020
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. По меньшей мере 19 военнослужащих Афганистана погибли, семеро пострадали во вторник вечером в результате нескольких столкновений с членами радикального движения "Талибан", сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официальные власти.
По данным телеканала, по меньшей мере 11 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в ходе столкновений с талибами в провинции Сари-Пуль на севере страны.
Кроме того, пресс-секретарь министерства горнорудной промышленности сообщил, что еще восемь афганских силовиков были убиты в результате атаки талибов на контрольно-пропускной пункт у медного рудника Айнак в провинции Логар.
Полиция провинции Кандагар также сообщила об атаке талибов на несколько КПП в трех округах провинции, сообщает телеканал. В результате атаки семь афганский военных получили ранения и по меньшей мере 31 талиб был ликвидирован.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России
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АфганистанТалибанВ мире
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