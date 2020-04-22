На месторождении в Тюменской области 14 вахтовиков заболели COVID-19

На сегодняшний день количество заболевших в регионе составляет 290 человек, из них 28 выписаны из больницы после выздоровления, умерли двое. Остальные находятся под присмотром врачей, из них пять пациентов — дети. В тяжелом состоянии шесть человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. У 40% пациентов коронавирус проходит бессимптомно.