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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T09:30
https://ria.ru/20200422/1570390822.html
На месторождении в Тюменской области 14 вахтовиков заболели COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570316399_0:425:2842:2024_1036x0_80_0_0_465760be73ef673bd82bcf450b17678b.jpg
РИА Новости

На месторождении в Тюменской области 14 вахтовиков заболели COVID-19

09:30 22.04.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
Медицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Четырнадцать вахтовиков заболели коронавирусом на месторождении в Тюменской области, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
На сегодняшний день количество заболевших в регионе составляет 290 человек, из них 28 выписаны из больницы после выздоровления, умерли двое. Остальные находятся под присмотром врачей, из них пять пациентов — дети. В тяжелом состоянии шесть человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. У 40% пациентов коронавирус проходит бессимптомно.
"Четырнадцать случаев заболевания зарегистрировано на месторождении, расположенном в Уватском районе Тюменской области. Уровень заболеваемости в Тюменской области свидетельствует о наличии рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе, в вахтовых поселках при осуществлении поэтапной перевахтовки персонала", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
022100
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тюменская область
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