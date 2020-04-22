На месторождении в Тюменской области 14 вахтовиков заболели COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Четырнадцать вахтовиков заболели коронавирусом на месторождении в Тюменской области, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.
На сегодняшний день количество заболевших в регионе составляет 290 человек, из них 28 выписаны из больницы после выздоровления, умерли двое. Остальные находятся под присмотром врачей, из них пять пациентов — дети. В тяжелом состоянии шесть человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. У 40% пациентов коронавирус проходит бессимптомно.
"Четырнадцать случаев заболевания зарегистрировано на месторождении, расположенном в Уватском районе Тюменской области. Уровень заболеваемости в Тюменской области свидетельствует о наличии рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе, в вахтовых поселках при осуществлении поэтапной перевахтовки персонала", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.