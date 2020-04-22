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2020-04-22T09:24
https://ria.ru/20200422/1570390553.html
Во Вьетнаме из-за COVID-19 миллионы людей могут остаться без работы
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РИА Новости

Во Вьетнаме из-за COVID-19 миллионы людей могут остаться без работы

09:24 22.04.2020
1867
© РИА Новости / Сергей РусановНячанг, Вьетнам
Нячанг, Вьетнам
© РИА Новости / Сергей Русанов
Нячанг, Вьетнам. Архивное фото
БАНГКОК, 22 апр – РИА Новости. Более 10 миллионов вьетнамцев, занятых в различных производствах и сфере обслуживания в качестве наемных работников, могут потерять большую часть ежемесячного дохода из-за эпидемии коронавирусной инфекции, говорится в докладе Международной Организации Труда (МОТ), опубликованном в понедельник на интернет-сайте организации.
От 4,6 до 10,3 миллиона вьетнамских наемных рабочих и иных наемных работников в настоящее время испытывают негативное влияние кризиса, связанного с эпидемией коронавирусной инфекции COVID19 и ограничительными мерами, принятыми в целях борьбы с эпидемией. В течение апреля и последующих месяцев в результате резкого и продолжительного снижения деловой активности во многих сферах экономики Вьетнама большинство вьетнамских рабочих могут частично или полностью лишиться своего ежемесячного дохода, говорится в докладе.
Снижение или полная потеря дохода произойдут в результате вынужденного уменьшения количества рабочих часов в день, снижения заработной платы или полной потери работы, говорится в документе.
Отраслями, в которых наемные работники пострадают больше всего, доклад называет розничную торговлю, туризм, транспортное обслуживание, ряд производственных отраслей и сферу общественного питания.
Более всех в этих отраслях пострадают "неформальные" работники, работа которых не оформлена контрактом и регистрацией. В сфере обслуживания во Вьетнаме доля "неформальных" работников составляет от 68% до 81%, говорится в докладе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пустые города, пустые пляжи: как живут популярные азиатские курорты
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски.

Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
1 из 18

Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Ограничения приводят к неожиданным последствиям. "Фантастика! В Нячанге снова появились дельфины, — рассказывает Жанна Мокрушина, уже шесть лет живущая во Вьетнаме. — Да, стало меньше кораблей, шума, больше красоты и экзотики".

Закрытый пляж в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
2 из 18

Ограничения приводят к неожиданным последствиям. "Фантастика! В Нячанге снова появились дельфины, — рассказывает Жанна Мокрушина, уже шесть лет живущая во Вьетнаме. — Да, стало меньше кораблей, шума, больше красоты и экзотики".

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.

Охранник измеряет температуру у покупателя на входе в супермаркет в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
3 из 18

Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.

© РИА Новости / Сергей Русанов
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. В Нячанге владельцы одного из ресторанов Андрей и Анна недавно раздали полсотни обеденных порций. Блюда разлетелись за 40 минут.

Пустая улица в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
4 из 18

В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. В Нячанге владельцы одного из ресторанов Андрей и Анна недавно раздали полсотни обеденных порций. Блюда разлетелись за 40 минут.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Закрыт и "русский островок" в Нячанге — Парк Горького. На самом деле он называется Центральный, но среди наших путешественников больше известен под этим именем. Обычно там весело и многолюдно, работают кафе, играют музыканты.

Закрытый парк в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
5 из 18

Закрыт и "русский островок" в Нячанге — Парк Горького. На самом деле он называется Центральный, но среди наших путешественников больше известен под этим именем. Обычно там весело и многолюдно, работают кафе, играют музыканты.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанк

Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.

Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.

Турист в защитной маске в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
6 из 18

Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.

Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.

Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22 до 4 часов. "Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка".

Российские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом
7 из 18

В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.

Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22 до 4 часов. "Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Но на пляжи ходить еще можно. "В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить". По словам гида, некоторые острова превратились в большие обсерваторы, запрещены въезд и выезд.

Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
8 из 18

Но на пляжи ходить еще можно. "В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить". По словам гида, некоторые острова превратились в большие обсерваторы, запрещены въезд и выезд.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — они не могут "оплатить" свое проживание, предусматривающее в числе прочего ежедневную кормежку (300 килограммов продуктов). Около двух тысяч животных остались "безработными" — вирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует Тирапат Трунгпракан, президент Ассоциации слонов Таиланда.

Национальный парк Сиринат в районе Майхао на острове Пхукет в Таиланде
9 из 18

Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — они не могут "оплатить" свое проживание, предусматривающее в числе прочего ежедневную кормежку (300 килограммов продуктов). Около двух тысяч животных остались "безработными" — вирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует Тирапат Трунгпракан, президент Ассоциации слонов Таиланда.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя.

Но, по словам Фариды, дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.

Покупатели в супермаркете на острове Пхукет в Таиланде
10 из 18

Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя.

Но, по словам Фариды, дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).

Пустая улица в курортном районе Патонга в Таиланде
11 из 18

Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.

Туристы в миграционном центре в Таиланде
12 из 18

Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанк

В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2730 человек, по меньшей мере 221 скончался.

Местный житель в защитной маске в поселке Джимбаран на острове Бали в Индонезии
13 из 18

В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2730 человек, по меньшей мере 221 скончался.

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанк

Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.

Девушка в защитной маске в магазине на острове Бали в Индонезии
14 из 18

Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Засыпкина / Перейти в фотобанк

Но правила постепенно ужесточаются. "Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи".

Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
15 из 18

Но правила постепенно ужесточаются. "Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи".

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанк

В Непале россиян не так много — по некоторым данным, около 150 человек. Это не пляжные туристы, а те, кто занимается треккингом или альпинизмом. Восхождения на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля, если ничего не изменится. На популярной у иностранцев площади Дурбар в Лалитпуре, неподалеку от Катманду главные гости сейчас — птицы.

Площадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду
16 из 18

В Непале россиян не так много — по некоторым данным, около 150 человек. Это не пляжные туристы, а те, кто занимается треккингом или альпинизмом. Восхождения на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля, если ничего не изменится. На популярной у иностранцев площади Дурбар в Лалитпуре, неподалеку от Катманду главные гости сейчас — птицы.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанк

Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты. Более того, кое-где даже кофе выпить можно. 

Люди покупают продукты на одном из рынков в Катманду
17 из 18

Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты. Более того, кое-где даже кофе выпить можно. 

© РИА Новости / Сунил Прадхан
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сунил Прадхан

Тем временем на опустевшие улицы городов Непала выходят дикие животные. На днях из национального парка Читван в соседний населенный пункт пришел носорог. Немногочисленные прохожие разбежались. В соцсетях шутили, что таким образом гость из джунглей напомнил им, что надо соблюдать карантин.

Пустые улицы в Катманду
18 из 18

Тем временем на опустевшие улицы городов Непала выходят дикие животные. На днях из национального парка Читван в соседний населенный пункт пришел носорог. Немногочисленные прохожие разбежались. В соцсетях шутили, что таким образом гость из джунглей напомнил им, что надо соблюдать карантин.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
1 из 18

Вьетнам с коронавирусом практически справился. По последним данным, там 255 заболевших, ни одной смерти и 144 выздоровевших. Тем не менее с профилактикой все по-прежнему строго. Многие туристические достопримечательности закрыты с февраля. С 16 марта все — и граждане страны, и иностранцы — обязаны носить на улицах медицинские маски.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
2 из 18

Ограничения приводят к неожиданным последствиям. "Фантастика! В Нячанге снова появились дельфины, — рассказывает Жанна Мокрушина, уже шесть лет живущая во Вьетнаме. — Да, стало меньше кораблей, шума, больше красоты и экзотики".

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
3 из 18

Пляжи сейчас закрыты. Местным жителям и туристам разрешают выходить только в магазин, аптеку, на работу. Везде при входе измеряют температуру.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
4 из 18

В городах и на курортах пусто. Полиция разгоняет гуляющих. Торговые центры закрыты. По словам туристов, дефицита товаров в магазинах нет. Более того, например, в Хошимине нуждающимся бесплатно выдают рис. В Нячанге владельцы одного из ресторанов Андрей и Анна недавно раздали полсотни обеденных порций. Блюда разлетелись за 40 минут.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
5 из 18

Закрыт и "русский островок" в Нячанге — Парк Горького. На самом деле он называется Центральный, но среди наших путешественников больше известен под этим именем. Обычно там весело и многолюдно, работают кафе, играют музыканты.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
6 из 18

Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.

Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.

© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
7 из 18

В Таиланде ситуация с коронавирусом хуже, чем во Вьетнаме. Инфекцию выявили примерно у 2500 человек. На прошлой неделе в список зараженных попали две россиянки 23 и 28 лет. Они жили в апартаментах в Патонге и контактировали с другими иностранцами.

Меры в стране принимают жесткие. На всей территории — комендантский час с 22 до 4 часов. "Это сделано в целях безопасности, ведь, например, в Паттайе по ночам дезинфицируют улицы, — рассказывает гид Фарида. — Кроме того, многие тайцы потеряли работу, соответственно, ухудшилась криминогенная обстановка".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 18

Но на пляжи ходить еще можно. "В Паттайе они открыты, главное — не собираться толпой, — уточняет Фарида. — Море на карантин никто не закрывал. Но, например, на Пхукете в районе Патонга введен жесткий режим самоизоляции. Даже на улицы выходить нельзя — воду, еду обещают привозить". По словам гида, некоторые острова превратились в большие обсерваторы, запрещены въезд и выезд.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 18

Парки не принимают гостей с 25 марта. Отсутствие посетителей ударило по бюджету и угрожает жизни слонов — они не могут "оплатить" свое проживание, предусматривающее в числе прочего ежедневную кормежку (300 килограммов продуктов). Около двух тысяч животных остались "безработными" — вирус уничтожает туристическую индустрию страны, сетует Тирапат Трунгпракан, президент Ассоциации слонов Таиланда.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 18

Закрыты все торговые центры, попасть можно только в находящиеся внутри продуктовые супермаркеты и аптеки. На замке рестораны и кафе, парикмахерские, массажные салоны, стадионы, кинотеатры, фитнес-центры. В столице и некоторых провинциях запретили продажу алкоголя.

Но, по словам Фариды, дефицита товаров в магазинах нет и, что важно, цены не повышаются. Наоборот, некоторые продукты, например сезонные фрукты, подешевели.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 18

Просто так гулять по улицам в Таиланде сейчас нельзя. Ночью запрещено выходить из-за комендантского часа, днем обязательно носить маску. Недавно на Пхукете задержали французского туриста, который пренебрег этим правилом и прогуливался вдоль пляжа. Ему грозит штраф до 20 тысяч бат (почти 50 тысяч рублей).

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 18

Туристам, в том числе российским, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, власти решили автоматически продлевать визы и безвизовые разрешения на пребывание в стране.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 18

В Индонезии на прошлой неделе число заболевших COVID-19 превысило 2730 человек, по меньшей мере 221 скончался.

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
14 из 18

Однако, например, Бали хотят покинуть далеко не все иностранцы. Около двух тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям с просьбой о продлении виз.

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
15 из 18

Но правила постепенно ужесточаются. "Индонезия закрыла границы, — рассказывает гид по Бали Ария Панде. — Мы сейчас не работаем, ждем, когда возобновится авиасообщение. В целом проблем с жизнью на острове нет, магазины открыты, ассортимент не ухудшился. Но перестали принимать гостей туристические курорты, пляжи".

© РИА Новости / Ирина Засыпкина
Перейти в фотобанк
16 из 18

В Непале россиян не так много — по некоторым данным, около 150 человек. Это не пляжные туристы, а те, кто занимается треккингом или альпинизмом. Восхождения на Эверест приостановили еще 14 марта, попасть на высочайшую вершину мира можно будет после 30 апреля, если ничего не изменится. На популярной у иностранцев площади Дурбар в Лалитпуре, неподалеку от Катманду главные гости сейчас — птицы.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
Перейти в фотобанк
17 из 18

Магазины, рынки, по словам путешественников, открыты. Более того, кое-где даже кофе выпить можно. 

© РИА Новости / Сунил Прадхан
Перейти в фотобанк
18 из 18

Тем временем на опустевшие улицы городов Непала выходят дикие животные. На днях из национального парка Читван в соседний населенный пункт пришел носорог. Немногочисленные прохожие разбежались. В соцсетях шутили, что таким образом гость из джунглей напомнил им, что надо соблюдать карантин.

© РИА Новости / Сунил Прадхан
331610
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВьетнамВ миреЭкономика
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08:20Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
08:18Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
08:17При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
08:17Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
08:13Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер
08:12Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно
08:09Голикова рекомендовала проработать поддержку сотрудников соцорганизаций
08:07Голикова поручила стимулировать работников детдомов брать детей к себе
08:06В Минобороны рассказали о планах на поставки С-400
08:04Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии
08:04Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за COVID-19
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