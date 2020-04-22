Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль заявил, что правительство намерено продлить карантин, который действует до 24 апреля, но при этом смягчить ряд ограничительных мер. Однако никаких сроков глава кабмина не назвал. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в понедельник сообщил, что Минздрав будет настаивать на продлении карантинных мер в стране как минимум до 12 мая.
"По расчетам Национальной академии наук Украины, которые были получены недавно, ожидаются еще два пика заболеваемости. Один, ориентировочно, это конец апреля и, ориентировочно, между 3 и 8 мая. Мы не знаем, насколько они будут мощными… Поэтому на заседании кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продлим карантин, как минимум до 11 мая. В то же время мы планируем уже смягчить некоторые меры", - сказал Шмыгаль в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в среду.
По его словам, в частности, правительство планирует смягчить условия обязательной обсервации. Он также не исключил смягчение ограничений еще в нескольких сферах, но не назвал, в каких именно.
"Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет... Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест", - добавил премьер.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.