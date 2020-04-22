Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая

По его словам, в частности, правительство планирует смягчить условия обязательной обсервации. Он также не исключил смягчение ограничений еще в нескольких сферах, но не назвал, в каких именно.

"Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет... Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важны сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест", - добавил премьер.