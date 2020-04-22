Жителей Челябинской области поместили на карантин после приезда из Турции

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Более 20 жителей Челябинской области вернулись из Турции в РФ, их поместили на 14-дневный карантин в санатории, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства региона.
Как сообщалось, вывозной рейс "Уральских авиалиний" U6-3766 Анталия - Екатеринбург приземлился 21 апреля в 19.34 (17.34 мск) в аэропорту Кольцово.
"На его борту были жители Челябинской области, их 25 человек. Жителей региона встречали два автобуса, которые доставили их в санаторий "Изумруд". В санатории они проведут под медицинским наблюдением 14 дней", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что в санаторий поехали 23 человека, еще двое остались в Екатеринбурге.
Среди вернувшихся в Россию были и туристы с детьми, добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, на борту самолета были зарезервированы места для 34 южноуральцев, Челябинская область отправила за своими жителями два автобуса, встречать их будут представители регионального минздрава, Роспотребнадзора и полиции.
На утро вторника в Челябинской области зарегистрировано 107 случаев коронавирусной инфекции.
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