Жители Приморья просят власти открыть навигацию катеров

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Рыбаки-любители Рыбаки-любители Приморья в среду начали сбор подписей под обращением к главе региона Олегу Кожемяко с просьбой открыть морскую навигацию и разрешить выход в море на маломерных судах для семейного отдыха, сообщил РИА Новости один из авторов обращения Федор Годин.

В 2019 году в Приморье навигация маломерных судов была открыта с 5 апреля. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в этом году сезон навигации ещё не открыт. В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции на фоне коронавируса, при этом разрешены поездки на дачи, работают салоны красоты.

Годин предоставил РИА Новости текст обращения. В нем рыбаки просят Кожемяко подписать постановление об открытии навигации с 1 мая "для организации только изолированного семейного отдыха, включая детей, за исключением коммерческой или иной массовой перевозки людей с целью организации пляжного отдыха; коммерческой или иной организации коллективных прогулок или рыбалок в морских акваториях Приморского края".

В обращении говорится, что "выход в море на своих плавсредствах наиболее полно отвечает возможности осуществить самоизоляцию". Авторы сообщают, что в море практически отсутствует возможность для контактов с другими людьми, а отдых на воде благоприятно влияет на состояние иммунной системы.

"Во Владивостоке сегодня начался сбор подписей под этим обращением. К этому мероприятию также подключаются Находка Артем . В Приморье тысячи людей любят рыбалку и зависят от нее. Это в том числе поможет разгрузить городскую инфраструктуру", - отметил Годин.

Как сообщил РИА Новости еще один активист Виталий, несколько сотен рыбаков-любителей в местных группах в WhatsApp уже откликнулись и готовы подписать обращение. "Думаю, что за несколько дней можно собрать подписи. Потом мы передадим обращение губернатору", - сказал он.

Комментарием пресс-службы губернатора РИА Новости пока не располагает.